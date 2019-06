Saint-Gilles : la façade rose et blanche du carrefour Janson devra être repeinte

La modification avait été faite sans permis d’urbanisme.

La façade rose et blanche située du carrefour Jason à Saint-Gilles devra être repeinte, annoncent nos confrères de La Capitale. Peinte en rose flash et blanc il y a environ un mois, cette future pâtisserie portugaise avait fait du remous dans la commune bruxelloise.

La modification avait été faite sans permis d’urbanisme. “Exceptionnellement nous sommes allés informer Monsieur Caetano qu’il était en tort et devrait repeindre en blanc sinon un p.-v. d’infraction serait dressé“, a indiqué Catherine Moranville (Ecolo), échevine de l’urbanisme à Saint-Gilles, à nos confrères.

“Grâce aux médias on a pu avoir un rendez-vous avec les fonctionnaires de la commune et nous sommes arrivés à un compromis“, a par ailleurs indiqué le gérant de l’établissement. Selon La Capitale, la façade devra être repeinte en blanc et pourra garder les châssis des fenêtres en rose.

