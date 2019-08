Ramène ta culotte : un festival pour repenser la place des femmes dans le monde

Comme tous les mardis, des femmes se rassemblent à Saint-Gilles pour coudre des guirlandes avec… des culottes. Une action menée en vue du festival “Ramène ta culotte”, organisé chez Marie Moskou à Saint-Gilles et à l’Allée du Kaai à Bruxelles, du 22 au 28 septembre.

Ce festival souhaite remettre en question la place laissée aux femmes dans les espaces publics comme privés. Les organisatrices du festival souhaite rouvrir le débat sur l’égalité entre les hommes et les femmes via des ateliers, des groupes d’échange et des discussions entre toutes et tous.

Ce festival, ouvert aux femmes comme aux hommes, est majoritairement gratuit, même si une participation “au chapeau” ou “prix libre” est proposée pour soutenir les associations, collectifs.ves et citoyen.ne.s qui organisent ces activités. Seule la journée du 26 septembre sera uniquement consacrée aux femmes. Et différentes thématiques seront proposées selon les journées : cinéma, radio, arts plastiques…

► Plus d’informations sur le festival Ramène ta Culotte et son programme.

■ Reportage d’Ophélie Bouffil et Béatrice Broutout.