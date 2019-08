Incendie à Schaerbeek : quatre personnes intoxiquées et évacuées à l’hôpital

Un début d’incendie a été constaté dans la carrosserie Lapondec, située au 329 Chaussée de Louvain à Schaerbeek. Un important déploiement de policiers et de pompiers est actuellement sur place. Des déviations ont été installées par la Stib. Les personnes se situant à proximité de l’incendie sont priées de porter un masque, des produits toxiques pouvant se trouver dans l’air.

Les pompiers ont été prévenu vers 10h00 du dégagement de fumée et se sont rendus sur les lieux. Le marché avoisinant à la Place Dailly a été évacué alors que les personnes se situant à proximité de la carrosserie doivent porter un masque afin de se protéger d’émanations de produits toxiques s’échappant du bâtiment.

Suite à un incendie Chaussée de Louvain, il est demandé préventivement à la population de rester chez soi en fermant les… Publiée par Police de Bruxelles Nord – Politie Brussel Noord sur Mardi 20 août 2019

Quatre personnes ont été intoxiquées par les fumées et transférées vers l’hôpital. L’intervention des pompiers est toujours en cours et les causes de l’incendie ne peuvent encore être déterminées.

La circulation est actuellement bloquée depuis Meiser vers la Place Dailly alors que la Chaussée de Louvain est fermée à la circulation.

Crédit Photo: Siamu Bxl

Crédit Photo: Siamu Bxl

Crédit Photo : T. Du.

Crédit Photo : C.V. / D.R.

T.D.