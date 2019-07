Proximus revient sur sa décision : BX1 sera bientôt disponible sur le N.10

Après avoir modifié la numérotation de ses chaînes, reléguant les télévisions locales au-delà du numéro 150, Proximus a finalement entendu les arguments de votre télévision locale : dans les prochaines heures, BX1 sera de nouveau disponible sur le canal 10 de Proximus TV en Région bruxelloise !



La décision avait fait réagir de nombreux téléspectateurs, à tel point qu’une pétition avait été lancée : BX1 avait été relégué, en juin dernier, sur le canal 160 de Proximus TV, alors que votre chaîne régionale était jusqu’ici sur le canal 25.

La Fédération des Télévisions Locales et BX1 avaient ainsi mis en demeure Proximus de remettre les chaînes locales à une position plus favorable : “L’article 83 du décret SMA du 14 juin 2018 modifiant le décret du 26 mars 2009 prévoit au § 1er 2° que les services de télévision locale dans sa zone de couverture doit être positionné par défaut parmi les 15 premières positions de l’offre de base des distributeurs de service”, avait ainsi lancé la fédération à l’encontre de Proximus. La présidente de la COCOF Fadila Laanan (PS) et le ministre des médias en Fédération Wallonie-Bruxelles Jean-Claude Marcourt (PS) s’étaient également émus de cette décision de l’opérateur.

Finalement, un mois plus tard, Proximus a plié face aux arguments de votre télé locale et au soutien massif de ses téléspectateurs. L’opérateur annonce finalement que BX1 sera de nouveau accessible en Région bruxelloise sur le canal 10 dans les prochaines heures ! Vous pourrez donc retrouver votre chaîne régionale à une position bien plus favorable sur votre décodeur.

Marc de Haan, le Directeur Général de BX1, se réjouit de la discussion constructive qu’il a pu trouver chez Proximus et il remercie tous ceux, partenaires et téléspectateurs, qui se sont mobilisés pour défendre un accès direct à leur télévision régionale.

Gr.I. – Photo : BX1