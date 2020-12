Proximus annonce un vaste plan de développement de la fibre optique pour les ménages bruxellois

Aujourd’hui, la fibre est présente dans de la plupart des quartiers bruxellois, mais pas pour tous les ménages. Ce sont surtout les entreprises qui en bénéficient.

Proximus continue à étendre le déploiement de son réseau de fibre optique à travers le pays. L’opérateur télécom a désormais l’ambition de couvrir l’ensemble de la Région de Bruxelles-Capitale avant fin 2026, soit plus de 600.000 foyers et entreprises, signale-t-il mardi. Un programme qui permettra la création de 600 nouveaux emplois dans la capitale.

La fibre, c’est quoi ?

La fibre optique permet un réseau dotée d’une capacité pratiquement illimitée, capable d’offrir de très grandes largeurs de bande. Cette technologie haut débit répond en effet à l’augmentation exponentielle du trafic de données, que ce soit par les particuliers ou les entreprises.

50.000 familles bruxelloises déjà reliées

D’ici fin 2020, malgré le Covid, Proximus aura déployé la fibre pour environ 50.000 familles et entreprises bruxelloises, souligne l’opérateur, qui entend accélérer ce déploiement afin d’atteindre une vitesse de croisière de 100.000 maisons et entreprises par an à partir de 2022. De la sorte, l’ensemble de la Région bruxelloise, c’est-à-dire plus de 600.000 foyers et entreprises, sera couverte pour fin 2026.

Aujourd’hui, la fibre est présente dans de la plupart des quartiers bruxellois, mais pas pour tous les ménages. Ce sont surtout les entreprises qui en bénéficient.

Bruxelles divisé en zones

Proximus a divisé Bruxelles en plusieurs zones. Le déploiement de la fibre se fera en plusieurs phases. Actuellement, cette technologie est déjà totalement installée dans certaines zones d’Uccle, d’Evere, d’Etterbeek et Bruxelles-Ville (quartier Anspach), tandis que les travaux sont en cours à Koekelberg/Molenbeek et Anderlecht.

Bruxelles centre, Schaerbeek et Ixelles pour 2021

Ils débuteront l’année prochaine à Bruxelles centre (Pentagone), Schaerbeek et Ixelles.

Plus de 600 emplois seront créés à court terme, essentiellement dans les entreprises de construction, dans le cadre de ce déploiement dans la capitale.

