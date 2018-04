Des problèmes fréquents lors de l’installation d’internet dans les nouvelles constructions, note Test-Achats

Dans les nouvelles constructions, l’installation d’une connexion à internet et au téléphone et d’un raccordement à la télévision peut s’avérer chaotique. Les nouveaux propriétaires peuvent ainsi être confrontés à des délais d’installation particulièrement longs et à un catalogue de choix restreint, en fonction des opérateurs privilégiés lors de la construction.

Les organisations de défense des consommateurs pointent d’ailleurs un problème fréquent. Ils évoquent des conflits d’intérêts entre certains opérateurs qui sont aussi gestionnaires d’un réseau.

Quoi qu’il en soit, en cas de souci, le client peut porter plainte auprès du médiateur des télécoms.

► Tous les détails avec Michel Geyer et Thierry Dubocquet