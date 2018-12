Prix de l’immobilier: Uccle est la commune la plus chère de Bruxelles

À Bruxelles, le prix médian d’une maison quatre façades a grimpé de 19% , il faut débourser à présent 987.500 euros.

Le prix médian d’une maison quatre façades a augmenté de 19% au troisième trimestre 2018 par rapport à la même période l’année précédente, pour s’établir à 987.500 euros. Cette hausse neutralise quasi entièrement la chute des prix observée au troisième trimestre 2017, rapporte jeudi l’office statistique Statbel.

Sur l’ensemble du territoire belge, le prix médian des maisons deux ou trois façades a augmenté de 4,1%, à 205.000 euros, celui des quatre façades de 3,6%, à 290.000 euros et celui des appartements de 3,4%, à 185.000 euros.

A Bruxelles, le prix des maisons deux ou trois façades, après être resté stable il y a un an, a connu une hausse de 9,4%, à 394.000 euros. Le prix médian des appartements s’établit lui à 200.000 (+2,6%).

Les communes les plus chères de la capitale, pour une maison, sont Uccle (598.000), Woluwe-Saint-Pierre (570.000) et Woluwe-Saint-Lambert (525.000). Molenbeek-Saint-Jean (240.000), Jette (265.000) et Anderlecht (290.000) sont les communes les plus abordables.

