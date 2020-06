Près de 5.000 vols de vélo en 2019

Cela décourage plus d’un Bruxellois de se mettre au vélo. Le vol reste un enjeu majeur du transfert modal. En 2019, 5.000 vols ont encore eu lieu, révèle La Dernière Heure. L’avenue Louise est particulièrement problématique.

Quelque 46 vols ont été recensés sur l’avenue Louise. Dans les axes problématiques, on retrouve l’avenue Fonsny, le boulevard Anspach et la chaussée d’Ixelles.

Plus d’un quart des vols ont été enregistrés au sein de la zone Bruxelles Ixelles : 66 % sur le territoire de la Ville de Bruxelles et 34 % à Ixelles. 15 % des vélos volés sont électriques. La police a réussi à interpeller 55 personnes en flagrant délit. “Les vols se passent surtout les mercredis et les vendredis, principalement en journée avec de légères hausses à midi et entre 17 h et 20 h”, explique à la Dernière Heure, Olivier Slosse, porte-parole de la zone de police.

Sur la page Facebook “veloflic polbru”, 3.500 personnes sont abonnées, la photo de 500 vélos volés retrouvés a été publié mais 63 seulement ont pu être restitués à leur propriétaire.

Pour lutter contre le phénomène, les communes vont poursuivre l’installation d’arceaux mais aussi de boxes à vélos.

V.Lh. – Photo: commune d’Etterbeek