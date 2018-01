Près de 2% des automobilistes contrôlés ce week-end étaient sous l’influence de l’alcool

Du 12 ou 15 janvier, la police procédait à son opération « week-end sans alcool au volant ». Durant 60h, 47 921 conducteurs ont été contrôlés, 11 055 ont du passer un éthylotest et 902 étaient sous influence de l’alcool, soit 1,88%. C’est moins qu’en 2017.



La Police Fédérale de la Route et 128 zones de police locale ont participé à cette action de grande ampleur à travers tout le pays, en collaboration avec les Régions et l’institut VIAS. Durant 60 heures, des contrôles axés sur la consommation d’alcool et de drogue ont eu lieu sur les autoroutes, les voiries régionales et communales.

“Sur base des résultats connus nous remarquons une progression positive de la part des chauffeurs contrôlés. Ce week-end, 47 921 conducteurs ont été contrôlés dont 36 866 par prétest et 11 055 par éthylotest. Parmi ces derniers, 10 153 étaient safe et 902 (soit 1,88%) roulaient sous influence de l’alcool”.

Dans le détail, 0,78% étaient dans la catégorie “alerte”, soit avaient entre 0,22 mg/l et 0,35 mg/l d’alcool dans le sang, et 1,10% étaient au-delà. Lors de l’édition hivernale 2017, la proportion était encore de 2,12%. “Cette diminution tend à prouver que la prévention, la sensibilisation et la répression ont bien un impact positif sur le comportement des conducteurs”, se réjouit la police. “La diminution ne peut que nous satisfaire, même si l’objectif des 0% n’est pas encore atteint.”