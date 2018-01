Plan Canal : 28 kilos de drogue saisis et près de 20 personnes interpellées lors d’une opération

Une opération de police menée à Bruxelles, Anvers et Charleroi, suite à une enquête menée par la police judiciaire fédérale de Bruxelles, a permis d’interpeller une vingtaine de suspects, dont neuf ont été placés sous mandat d’arrêt, et de saisir plusieurs kilos de drogues ainsi que cinq voitures et plus de 100 000 euros en cash.

C’est suite au Plan Canal que cette enquête lancée en février 2016 a pu être menée par la division stupéfiants de la police judiciaire fédérale de Bruxelles. L’enquête se concentrait sur un important trafic international de cocaïne impliquant de nombreux suspects bruxellois, ainsi qu’un fonctionnaire de l’Office des Étrangers.

Cette enquête a permis plusieurs arrestations ainsi que de nombreuses saisies en 2017 : en mai 2017, près d’un kilo d’héroïne avait été saisi et une interpellation avait été menée, en collaboration avec la douane française. En septembre, la police a pu saisir un kilo de cocaïne et mener deux interpellations, toujours en collaboration avec la douane française. En novembre, près de 692 kilos de cocaïne ont pu être saisis, en collaboration avec la police judiciaire fédérale d’Anvers.

La semaine dernière, ce sont cette fois une centaine d’enquêteurs de la police judiciaire fédérale qui ont mené la plus importante opération, principalement à Bruxelles, Anvers et Charleroi. Une vingtaine de suspects ont été interpellés et neuf d’entre eux ont été placés sous mandat d’arrêt. La majorité des suspects sont domiciliés dans les communes ciblées par le Plan Canal (Molenbeek-Saint-Jean, Bruxelles-Ville, Koekelberg, Schaerbeek, Saint-Josse-ten-Noode, Anderlecht, Saint-Gilles et Vilvorde), précise la police.

Les saisies réalisées sont importantes : près de 9 kilos de cocaïne, près de 19 kilos de marijuana, près de 110 000 euros en cash, cinq voitures et du matériel pour installer une plantation de cannabis.

Gr.I. – Photo : Police judiciaire fédérale de Bruxelles