Le patron du géant immobilier Atenor: “Les Flamands achètent Bruxelles”

Dans une interview publiée ce week-end dans la Libre Belgique, le CEO d’Atenor Stéphan Sonneville n’a pas été tendre avec le monde politique bruxellois.

“On pourrait passer toute la journée pour faire la liste de mes déceptions… Moi, je ne passe pas à côté d’opportunités pour Atenor parce que j’ai la charge d’Atenor. Je pense qu’il y a beaucoup de responsables politiques qui passent à côté d’opportunités pour Bruxelles. De gros efforts ont été faits ces dernières années. Mais tout va toujours trop lentement. Pour les promoteurs, mais aussi par rapport à la vitesse à laquelle cela se passe pour d’autres villes. En 20 ans, le ranking de Bruxelles au niveau international ne s’est pas amélioré. Par contre, la capitalisation boursière d’Atenor a bien évolué”, explique l’homme d’affaires.

“Le marché de Bruxelles ne tient que parce qu’il y a la présence des institutions européennes. Si KPMG et Deloitte se sont installés à Zaventem, c’est parce qu’ils n’ont pas trouvé des bureaux de cette qualité en Région bruxelloise. Et ce n’est pas l’aéroport qui les attire mais la gare de Zaventem ! Dois-je rappeler qu’il y a une gare du Midi et une gare du Nord à Bruxelles… Le problème ? La prédominance du souci local sur le souci régional. L’esprit local bruxellois, bon vivant et terre à terre, pas su être conjugué avec la dimension internationale de Bruxelles”, déplore-t-il.

J.Th.