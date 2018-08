Parc Maximilien : “Nous sommes au même point qu’il y a un an”, dénonce Mehdi Kassou

“Nous sommes au même point qu’il y a un an” au Parc Maximilien, dénonce mercredi Mehdi Kassou de la plateforme citoyenne bruxelloise de soutien aux réfugiés, contacté par Belga.

Mercredi, De Tijd a fait le point sur la situation dans le parc de la capitale, alors que la police y a récemment dénombré jusqu’à 700 migrants. D’après le quotidien flamand, un migrant sur dix inscrit auprès des ONG bruxelloises est en Europe depuis plus d’un an. Mehdi Kassou évalue également à 600 ou 700 le nombre de personnes qui s’installent quotidiennement dans le parc Maximilien.

“La différence est qu’ils sont beaucoup plus visibles en raison de la chaleur. Comme la police chasse les migrants de la gare du Nord toutes les 15 minutes, tout le monde se regroupe au même endroit. (…) Nous hébergeons toujours chaque soir 300 personnes au centre d’accueil et 250 personnes en familles. Un chiffre stable car, en août 2017, nous avons distribué 596 sacs de couchage et presque tout le monde en avait reçu un”, estime Mehdi Kassou.

“Ces dernières semaines, il y a beaucoup plus de femmes et d’enfants. Nous ne savons pas pourquoi mais cela est probablement dû à la chaleur. Par des températures normales, il est facile de rester caché”, explique-t-il encore.

La police bruxelloise a à nouveau intensifié ses patrouilles et chasse les migrants afin que les services de la ville nettoient le parc chaque semaine, rapporte De Tijd. Le bourgmestre de Bruxelles Philippe Close n’a pas souhaité réagir sur le sujet.

Avec Belga – Photo : Belga/Nicolas Maeterlinck