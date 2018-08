Le numéro 1722, pour les interventions non-urgentes des pompiers, déjà appelé 1.503 fois

Le numéro d’appel 1722, ré-activé mardi après-midi en prévision des intempéries pour les appels pompiers non urgents, a reçu 1.503 appels, de mardi 17h00 à mercredi 07h30.

Le numéro, censé alléger la charge d’appels au numéro d’urgence 112, pour ne pas encombrer la ligne au détriment des personnes en réel danger, reste actif jusqu’à l’annonce de sa désactivation par le SPF Intérieur.

► Lire aussi : 115 interventions des pompiers ce mercredi : des vents de plus de 90 km/h ont touché Bruxelles (vidéos)

Le plus grand nombre d’appels au 1722, durant la nuit de mardi à mercredi pour laquelle l’IRM avait émis une alerte jaune aux orages, au vent et à la pluie, a été constaté en province d’Anvers, avec 753 appels. Cette province dépasse de loin les autres, avec le Brabant flamand en seconde place avec 378 appels devant la Flandre orientale (105) et le Hainaut (97).

Avec Belga – Photo : illustration BX1