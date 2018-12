Le nouveau siège central de l’Office des Étrangers inauguré à Bruxelles

Le nouveau siège central de l’Office des Étrangers a été inauguré lundi à Bruxelles, au boulevard Pachéco, indique la Régie des Bâtiments. Il était auparavant installé dans la tour WTC II située boulevard roi Albert II.

Ce déménagement fait partie du projet “Pachéco” qui s’intègre au master plan Bruxelles. Son objectif est de relocaliser les services publics fédéraux se trouvant dans le bâtiment WTC II et dont le bail se termine le 31 décembre 2018. Le nouveau siège de l’Office des Étrangers a également été conçu pour économiser de l’énergie, notamment grâce aux doubles vitrages munis d’un couloir d’air qui permettent de conserver davantage de chaleur en hiver lorsque le chauffage fonctionne. Le bâtiment comporte douze étages, un rez-de-chaussée et trois sous-sols. Le premier sous-sol a été aménagé pour servir d’entrée aux demandeurs d’asile et contient une grande salle d’attente. Les investissements de la Régie des Bâtiments atteignent 13,2 millions d’euros. La location du bâtiment, qui appartient à la banque Belfius, est prévue pour 18 ans.

Belga