Mopets, le nouveau réseau social consacré aux animaux

Où trouver les bonnes informations pour s’occuper au mieux de son animal de compagnie ? Au milieu du bourhaha des résultats des moteurs de recherche, Nancy Dalhalle, la maîtresse de Scott, un petit munsterlander, a décidé de créer un réseau social consacré aux animaux, Mopets.

Mopets est un nouveau réseau social qui connecte les propriétaires d’animaux entre eux. Il offre ainsi des réponses aux propriétaires ou futurs propriétaires d’animaux quant à leur identification, race, dressage, régime.

Il offre aussi de nombreux autres services, comme la possibilité de publier des annonces de chiens perdus ou à marier. On peut également y trouver des “pet sitteur” et “pet walker” dans le cas où on ne pourrait promener soi-même son chien ou le faire garder.

Reportage de Sabine Ringelheim et Marjorie Fellinger