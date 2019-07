Météo : le soleil jouera à cache-cache avec les nuages, nouvelle vague de chaleur dès lundi

Le temps sera sec vendredi matin avec quelques éclaircies, sauf sur le sud-est du pays qui souffrira encore de quelques pluies résiduelles, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM). L’après-midi, le soleil alternera avec des passages nuageux, parfois plus nombreux dans le nord-ouest. La Côte pourrait être touchée par une ondée. Le thermomètre affichera 21 ou 22 degrés au littoral et en Ardenne, et 23 à 26 degrés ailleurs.

La nuit s’annonce calme et peu nuageuse. Quelques gouttes pourraient tomber sur la région côtière en fin de nuit. Le mercure oscillera entre 13 et 19 degrés.

Samedi, la Belgique sera traversée d’ouest en est par une perturbation. Les nuages s’accumuleront rapidement depuis l’ouest, suivis par des périodes de pluie ou d’averses pouvant localement être orageuses l’après-midi. Les températures grimperont jusqu’à 21 degrés à la mer et 27 degrés en Lorraine belge.

Dimanche, la Belgique se célébrera sous un temps généralement sec, avec des éclaircies et des passages nuageux. Pour la fête nationale, le thermomètre affichera de 20 à 25 degrés.

De l’air plus chaud est annoncé à partir de lundi et la semaine risque d’être brûlante, avec des maxima allant jusqu’à 34 degrés annoncés.

Belga, photo Belga/Philippe François