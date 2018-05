L’intelligence collective : vers une nouvelle ère pour le management

“L’intelligence collective invite tout un chacun à être pleinement lui au sein d’une organisation. Elle aide, grâce à une série de méthodes et d’outils, à ce que chacun puisse assumer ses envies, ses contraintes, être soi au travail“, telle est la définition de l’intelligence collective de Vincent Gilleman, membre du collectif Les Facilitateur.rice.s. Une nouvelle forme de management qui intègre tous les membres de l’entreprise à tous les niveaux de décision, pour leur permettre de se reconnecter au projet d’entreprise.

“Souvent, quand on arrive dans le monde du travail, on doit faire fi de ce que l’on vit chez nous, de nos joies, nos émotions, nos tensions, notre stress … L’intelligence collective propose d’intégrer l’entièreté de la personne, qui sera alors d’autant plus créative, plus motivée et motivante, dans un projet et dans son travail“, explique Vincent Gillerman. C’est donc une approche de management, qui se pratique “dans tous types de groupes, allant de la famille à l’organisation internationale“, précise-t-il.

Chez Färm, chaîne de magasins de vente de produits alimentaires bios, on tend vers ce type de management, explique le responsable achat et logistique de la marque, Pierre-Yves Boucau. “C’est important que toutes les personnes soient impliquées dans la prise de décision. Nous adoptons un processus de gouvernance participative“, explique-t-il. Pour lui, le but est que “les personnes soient fières de leur travail. L’employé et les personnes qui travaillent en magasin doivent transmettre une énergie, et ce système permet de transmettre cette bonne énergie“.

Le collectif Les Facilitateur.rice.s forme à ce type de management. Une journée d’immersion et de découverte sera organisée vendredi à l’IHECS.