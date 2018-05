Licenciements à l’ASBL Bravvo: “Un jeu politique au détriment des travailleurs ?”, s’inquiètent les syndicats

La divulgation d’un mail entrainant des soupçons de discrimination à l’embauche au sein de l’ASBL Bravvo pourrait avoir des répercussions sur les négociations en cours avec la Ville de Bruxelles et sur le sort des quatre animateurs licenciés, s’inquiète jeudi une source syndicale.

► A lire: Asbl BRAVVO : un management contesté et des soupçons de discrimination

Le mail interne porte sur des consignes pour le recrutement d’un animateur en 2016. Il y était demandé d’engager une femme d’origine non maghrébine. En réaction, les écologistes à la Ville de Bruxelles ont saisi jeudi le centre pour l’égalité des chances Unia. Son directeur Patrick Charlier a seulement pu s’enquérir du contenu du mail. Il estime que la manière dont il est formulé est discriminatoire. “D’après ce que j’en ai su par une journaliste, Bravvo voulait avoir plus de diversité dans son personnel, qui comptait déjà beaucoup de personnes d’origine maghrébine. Une politique de diversité est quelque chose de souhaitable qu’on peut encourager, mais pas en recourant à des mécanismes discriminatoires.”

Le représentant syndical CGSP Mathieu Verhaegen avait fait valoir des critiques quant aux visées des licenciements de quatre animateurs de l’ASBL et de l’engagement d’une nouvelle directrice adjointe qui a fait l’objet de poursuites pour harcèlement. Une source syndicale explique que la priorité était donnée au sort de ces travailleurs, mais que les questions sur les orientations nouvelles et le durcissement supposé de la ligne hiérarchique au sein de l’ASBL ont été abordés. “On avait cette pièce au dossier parmi d’autres et on en a bien sûr discuté. Là, ça tourne vraiment au règlement de comptes politique. J’ai l’impression qu’aucune de ces personnes ne s’inquiète de ces quatre animateurs licenciés pour faute grave et qui se retrouvent sans rien. C’est le jeu politique dans les élections, mais il nous dessert et ça raccourcit notre marge de manoeuvre dans les négociations.”

Belga