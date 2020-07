L’été des artistes, Sur le pont… : BX1 vous dévoile ses nouveaux programmes pour l’été

La saison 2019-2020 de BX1 s’est terminée dimanche en télévision, mais votre média bruxellois continue de soutenir la culture et l’information tout au long de l’été avec de nouveaux rendez-vous à découvrir dès cette semaine.

L’Été des Artistes

Pour soutenir le monde de la culture , BX1 associée aux onze télés locales wallonnes propose tout le long de l’été un programme quotidien consacré à des artistes. Du lundi au vendredi, « L’été des artistes », diffusé à 17h00, est l’occasion d’assister à un concert privé d’un artiste ou groupe qui n’a pas eu l’occasion de se produire en public en période de Covid-19. La première émission diffusée cette semaine a été enregistrée dans la salle de la Rotonde du Botanique. Trois ou quatre morceaux jouées en condition « live » devant un public… absent mais avec une énergie bien en place !

Toujours + d’Actu

Votre rendez-vous d’informations de la mi-journée poursuit sa mission jusqu’au 17 juillet prochain : Fabrice Grosfilley, Jim Moskovics et toute la rédaction de BX1 seront en studio du lundi au vendredi de 12h00 à 13h00 pour vous informer, avec plusieurs rendez-vous habituels : l’édito, l’invité politique et l’invité culture.

Les meilleurs moments de l’émission seront à revoir dans une nouvelle émission de 26 minutes, à découvrir du lundi au vendredi dès 18h30. Ces émissions se poursuivront jusqu’au 17 juillet.

Bienvenue chez vous

Cet été est l’occasion de redécouvrir la Belgique et ses plus belles places. L’émission “Bienvenue chez vous” vous proposera ainsi une sélection des plus beaux coins de Wallonie à Bruxelles à visiter et admirer dans une émission de 15 minutes programmée chaque mercredi, jeudi et vendredi de l’été à 17h15 sur BX1.

La guinguette de BX1

Jean-Charles De Keyzer reste à la tête de la Guinguette de BX1, à découvrir tous les jours dès 15h00. Il vous proposera comme d’habitude des archives, des chansons, des entretiens… Le tout accompagné de vos photos et vidéos que vous pouvez continuer à envoyer par e-mail à guinguette@bx1.be !

Sur le pont

Chaque dimanche de l’été à 18h30, Cyprien Houdmont et Sabine Ringelheim reviendront avec celles et ceux qui ont été “sur le pont” lors de la crise sanitaire du Covid-19 sur les enseignements à tirer sur cette période si particulière, qui a transformé la société bruxelloise.

Les Experts

Chaque samedi de l’été à 12h00, Les Experts rejoindront Jean-Jacques Deleeuw pour des émissions thématiques destinées à faire le point sur ce que la crise du Covid-19 a changé, secteur par secteur : l’économie, l’urbanisme, etc.

Culture/10

Dès le 20 juillet, du lundi au vendredi à 17h45, David Courier et Soraya Amrani reviendront avec un.e journaliste culturel.le sur les temps forts culturels de la dernière décennie.

Bienvenue chez vous – Bruxelles

Chaque jeudi à 17h15, le magazine Bienvenue chez vous, proposé par le Réseau des Médis de proximité, vous emmènera aux quatre coins de Bruxelles, pour découvrir les beautés cachées de la capitale. Une émission présentée par Marie Charette et réalisée avec le soutien de visit.brussels.

Open

Dès le 11 juillet, Open vous parlera de la relance du secteur économique à Bruxelles et de l’accompagnement des entreprises, commerces et indépendants bruxellois. Maya Cham et Thierry Tinlot vous présenteront, en alternance une semaine sur deux, chaque samedi, dimanche (à 18h15) et lundi (à 17h15) cette émission qui évoquera chaque semaine une thématique différente en trois parties. Une émission réalisée avec le soutien de hub.brussels.

Eric remet le couvert

L’animateur et auteur de multiples livres autour de la gastronomie et du vin Eric Boschman part à la découverte de producteurs locaux et de bonnes tables de la province du Luxembourg, tous les samedis matins à 9h30, dans cette émission proposée par nos confrères de TV Lux.

Documentaires de l’Ihecs

Chaque samedi de l’été à 18h30, BX1 vous propose une série de documentaires réalisés par les étudiants en journalisme de l’IHECS. Le premier film, “Mentalités décolonisées”, reviendra sur les références du passé colonial dans l’espace public belge, ce samedi 4 juillet à 18h30.

► Découvrez tous les horaires sur notre grille des programmes.

► Suivez BX1 sur Facebook, sur Instagram et sur Twitter pour vous tenir informés de l’ensemble de ces nouveaux programmes et des prochaines productions de BX1 !