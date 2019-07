Les soldes d’été ont commencé en douceur à Bruxelles

La période des soldes d’été débute lundi, pour un mois. Dans le secteur de l’habillement et de la chaussure, on en attend beaucoup, après un printemps qui semble avoir été décevant pour les commerçants, ressort-il des chiffres de Comeos, la fédération du commerce et des services, et du SNI, le Syndicat neutre pour indépendants.

Aussi bien Comeos que le SNI constatent auprès de leurs membres que les ventes du printemps ont baissé par rapport à la même période l’an dernier. Les ventes en ligne ont tendance à augmenter, mais visiblement pas suffisamment que pour compenser la chute au niveau des magasins “physiques”. La saison avait pourtant bien débuté, avant de connaitre un ralentissement à partir de la fin avril. Comeos parle, pour la période de janvier à mai, d’une baisse de 3,8% des ventes par rapport à la même période en 2018.

► Reportage de Sabine Ringelheim et Yannick Vangansbeek