Les médecins bruxellois ouvrent un débat sur la santé mentale avec un livre blanc

La Fédération des Associations des Médecins Généralistes de Bruxelles (FAMGB) a présenté jeudi son “livre blanc de la santé mentale”. Avec cette publication, les médecins bruxellois appellent à l’action et au débat autour du manque d’accès aux soins de santé mentale.

L’an dernier, la Fédération avait tiré la sonnette d’alarme dans un “livre noir” comprenant 12 revendications pour davantage de soutien des généralistes dans le domaine des soins de santé mentale. Le “livre blanc” est quant à lui davantage un cri d’espoir des médecins.

Pour sa réalisation, ceux-ci ont lancé des groupes de discussion concernant les thèmes principaux abordés dans ses revendications de l’année précédente, pour en arriver à une liste de trois priorités, dont la mise en place d’une cellule de soutien couvrant tout Bruxelles et accessible à tous les professionnels de première ligne. Une deuxième recommandation couvre la discussion avec et concernant le patient, pour tendre vers une étroite collaboration entre tous les acteurs impliqués. Enfin, la collaboration entre les médecins généralistes et les hôpitaux doit être améliorée.

Les généralistes plaident ainsi pour la création d’une fonction “d’infirmier de liaison” afin que la sortie des patients des institutions psychiatriques puisse être préparée et suivie. La FAMGB adresse ses recommandations principalement au gouvernement bruxellois mais également à la société dans son ensemble.

