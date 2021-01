Les écoles ne fermeront qu’en derniers recours, annonce Pierre-Yves Jeholet

Le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles a déclaré ce mardi dans Toujours + d’Actu qu’il n’envisageait pas pour le moment de fermer les écoles.

Pierre-Yves Jeholet a tenu à rassurer les parents : “une fermeture des écoles en FWB n’est pas à l’ordre du jour“.

“Je sens que certains perdent leur calme et leur sang froid alors qu’on nous a toujours confirmé que les écoles et les enfants ne sont pas le moteur de l’épidémie“. Il en appelle dès lors au calme et demande d’objectiver la situation.

Ces déclarations font suite aux propos tenus ce dimanche par le ministre fédéral de la Santé, Frank Vandenbroucke, qui ont amené, selon le ministre-président, “beaucoup d’angoisse, d’inquiétude et de questions auprès des enseignants et des directions d’école mais aussi auprès des parents et des enfants”.

Le message est clair : la fermeture des écoles ne doit intervenir qu’en dernier recours.

Il rappelle toutefois que la vigilance et la prudence s’imposent aujourd’hui plus que jamais au regard de l’évolution de l’épidémie et de l’apparition de variants de la Covid-19.

Une réunion entre ministres fédéraux et des entités fédérées consacrée à la jeunesse aura lieu jeudi.

A.V. et Belga