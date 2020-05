Les bourgmestres bruxellois demandent une clarification des mesures sur le port du masque

Afin que chaque commune n’ait pas un règlement différent concernant le port du masque dans les commerces ou l’espace public, la conférence des bourgmestres de ce mercredi matin, a décidé d’écrire au ministre de l’Intérieur, Pieter De Crem (CD&V) afin qu’il prenne une décision plus claire en la matière.

Depuis la décision de rouvrir les commerces non alimentaires, la question de l’obligation du port du masque fait débat. Le Conseil national de sécurité a décidé de le recommander mais pas de l’obliger. Cependant, en Région bruxelloise, les deux Woluwe, Etterbeek et Saint-Josse ont décidé de le rendre obligatoire. Une décision qui fait désordre.

Pour certains bourgmestres, il n’est pas nécessaire de prendre un arrêté et le bon sens de chacun suffit. Pour d’autres, il faut que Pieter De Crem clarifie la position et dise ce qu’il faut faire. “Avoir des prises de positions différentes n’est jamais bon pour l’avenir des 19 bourgmestres”, nous glisse-t-on.

A l’issu de la réunion, il a ainsi été demandé au bourgmestre de Jette, Hervé Doyen (cdH), actuellement président de la conférence des bourgmestres, d’écrire au ministre de l’Intérieur afin d’obtenir des directives plus claires. Il faut donc qu’un niveau de pouvoir supérieur mettent tout le monde d’accord pour éviter les directives contradictoires.

En marge de ce débat, il faudra aussi que les bourgmestres stipulent bien dans quel lieu le port du masque est obligatoire. Les commerces? les artères commerçantes? L’espace public? Et il faudra aussi penser à la possibilité de réouverture de l’Horeca et de la possible extension de leur terrasse sur l’espace public. Et pour cela, tout le monde est d’accord, boire un verre avec un masque, cela n’est pas pratique.

Vanessa Lhuillier – Photo: BX1