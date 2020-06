Le festival “Midis-Minimes” aura bien lieu à Bruxelles du 1er juillet au 27 août

La 34e édition du festival musical “Midis-Minimes” aura bien lieu, quoique réduite de moitié en raison des circonstances mais avec public, du 1er juillet au 27 août au Conservatoire royal de Bruxelles et sera réservée cette année, avec 21 des 42 concerts initialement prévus, aux artistes résidant en Belgique, la présence d’artistes étrangers étant trop aléatoire.

Les concerts purement vocaux ou à grand effectif ont été reportés à l’édition suivante. Les prestations musicales auront lieu chaque mercredi et jeudi (en principe vers midi) mais aussi parfois le vendredi. La moitié d’entre elles sera diffusée en streaming sur le site web du festival.

La RTBF, quant à elle, diffusera 5 concerts en différé dont le double programme d’ouverture du 1er juillet. A 12h15, Alexander Gurning (piano), Pierre Quiriny et Gabriel Laufer (percussion) joueront la “West Side Story Suite” de Leonard Bernstein et “Un Américain à Paris” de George Gershwin. A 17h15, le Quatuor Alfama et la mezzo-soprano Albane Carrère interpréteront des pages de Giacomo Puccini, Ottorino Respighi et Franz Schubert.

Également à l’affiche en juillet : les mélodies de Joseph Jongen (8 juillet) et les Romances sans paroles de Félix Mendelssohn (15 juillet) ainsi qu’un duo de harpes (16 juillet) et un programme Olivier Messiaen (21 juillet).

A partir de la seconde moitié du mois de juillet, la programmation s’articulera de façon thématique avec d’abord des sonates de Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Schubert et Johannes Brahms (violon et piano), le 22 juillet, et puis de Ludwig van Beethoven et de Johannes Brahms (violoncelle et piano), le 23 juillet, et puis encore trois quatuors à cordes de Beethoven respectivement les 29, 30 et 31 juillet.

La première semaine du mois d’août sera dédiée au piano avec des prestations de Stéphane Ginsburgh (5 août) et de Liebrecht Vanbeckevoort (6 août). Viennent ensuite la musique ancienne avec un programme de sonates en trio baroques par “Laterna Magica” (12 août), ainsi qu’une affiche classique éclectique avec des quintettes pour pianoforte et vents de Mozart et Beethoven par l’ensemble Wolf (13 août). Suivront quatre concerts “place aux jeunes” en collaboration avec le Conservatoire royal de Bruxelles dont celui du trio Ariès, lauréat du Prix Supernovo 2019 qui jouera le Trio n°2 en mi-bémol majeur de Schubert (26 août).

Le festival se clôturera le 27 août par un programme dédié à Astor Piazzolla avec Marc Grauwels à la flûte et Christophe Delporte à l’accordéon.

Belga (Photo : Arch. Bx1)