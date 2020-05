Le chauffeur de la Stib décédé était très critique envers ses collègues qui ne portaient pas de masque

Philippe Guéret, 55 ans, avait rédigé un rapport d’anomalie, pointant du doigt le fait que ses collègues ne portaient pas de masque au sein du dépôt de la Stib.

Philippe Guéret, chauffeur de bus à la Stib, est décédé dans la nuit de dimanche à lundi après avoir contracté le Covid-19 quelques jours plus tôt. Il ne présentait que peu de symptômes, il n’a donc pas été hospitalisé.

A la date du 9 mai dernier, il a publié sur son compte Facebook un “rapport d’anomalie” qu’il avait rédigé pour sa direction, pointant du doigt le fait que “bon nombre de chauffeurs ne portent pas le masque lors de la conduite, ensuite ils déambulent en salle de recette” toujours sans le porter. Il demandait à ce que le port du masque soit aussi obligatoire dans cette salle.

Comme je l’ai dit je l’ai rentrer Ceux qui pensent pareil le face aussi Merci Publiée par Philippe Guéret sur Samedi 9 mai 2020

Dans un autre post, Philippe Guéret explique qu’il avait repris le travail pour “raison financière“. Il y déplorait alors le fait qu’il avait trouvé ses collègues “les uns sur les autres” dans le dépôt et “sans masque“.

Chers collègues oui j’ai pris mon service Oui je roule. 1 raison financière Mais c’est pas la raison principale Je… Publiée par Philippe Guéret sur Mercredi 13 mai 2020

Contactée par Sudinfo, Martine, sa belle-soeur, est dévastée. “Philippe voulait porter plainte, mais je lui ai déconseillé de le faire parce qu’il allait perdre sa place et qu’il avait besoin de ce boulot. Maintenant qu’il n’est plus là, j’ai envie de le défendre, de dire la vérité, parce que Philippe ne méritait pas ça ! À la Stib, quand je vois ce qu’ils racontent, ce sont vraiment des sales menteurs, ils font travailler les gens dans de mauvaises conditions et, après, ce n’est pas de leur faute, c’est un peu facile…” déplore-t-elle auprès de nos confrères.

Suite à son décès, les chauffeurs sont sous le choc et demandent une fois de plus la mise en oeuvre rapide des mesures de protection qui avaient été décidés. Afin de rassurer son personnel, la Stib va mettre en place une campagne de dépistage pour les collaborateurs.

Rédaction BX1