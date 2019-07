Le BSF se prépare avec une programmation plus internationale et éclectique

Des talents belges viendront en outre chauffer le public chaque jour.

Le Brussels Summer Festival (BSF) a présenté mercredi la programmation de sa 18e édition, qui se tiendra du 14 au 18 août. Elle aura une teinte plus internationale et éclectique qu’à l’habitude et proposera 55 groupes.

“Historiquement, il y avait surtout des artistes francophones au BSF, mais nous essayons d’y inclure plus de grands artistes internationaux pour contenter tout le monde“, explique le programmteur Jeremy Callier. De nombreux sons d’ici et d’ailleurs résonneront donc dans la capitale pendant le festival. La scène principale, sur la place des Palais, accueillera notamment Christine and the Queens (14/08), Son Lux (14/08), Booba (15/08), Rudimental (18/08) et Lost Frequencies (18/08). Les “anciens” seront aussi de la partie le 16 août, avec Manic Street Preachers et la légende vivante Giorgo Moroder.

Des talents belges viendront en outre chauffer le public chaque jour. Les festivaliers pourront notamment découvrir Arden, Lord & Hardy, Behind The Pines, Zappeur Palace ou encore Leomind. Les scènes du Mont des Arts et de la place des Musées offriront également de la diversité en proposant The Magician, Whispering Sons, Blanche, Ozya ou Martha Da’Ro.

