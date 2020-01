L’antiquaire Pierre Dartevelle compte porter plainte après la saisie d’objets d’art à la Brafa

Certains objets d’art de cet antiquaire réputé dans le monde pour sa collection spécialisée en art premier d’Afrique noire ont été saisis au Brussels Art Fair (Brafa) par le SPF Economie et les douanes. Il compte porter plainte.

Pierre Dartevelle est plongé depuis lundi dans ses papiers et dans les coups de téléphone avec son avocat. En cause: la saisie de certaines de ses pièces les plus rares par le SPF Economie et les douanes durant la Brussels Art Fair (Brafa). “Ils sont entrés et ont commencé à poser des tas de questions”, explique-t-il. Il compte déposer plainte contre le SPF Economie. Trois autres antiquaires ont également été privés de certaines pièces.

Les pièces confisquées n’étaient pas exposées dans les couloirs de la Brafa mais entreposées dans une réserve de la foire. Avant chaque ouverture de foire, les œuvres font l’objet d’une expertise interne. Certaines sont alors retirées des stands. “Ce sont des œuvres certainement de grande qualité, mais pour lesquelles il manque un petit document. Quelque chose qui fait que la traçabilité n’est pas complète. Dans ce cas-là, par prudence, vis-à-vis des exposants et des acheteurs potentiels, nous les conservons dans un dépôt jusqu’à la fin de la foire. Nous collaborons toujours avec les services fédéraux, mais il y a des enquêtes de routine pour lesquelles nous ne sommes pas tenus informés”, explique-t-on du côté de la Brafa.

Reportage d’Aurélie Vanwelde, Manon Ughi et Pierre Delmée