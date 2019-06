La Stib lance sa campagne interactive pour promouvoir les transports en commun

La Stib lance sa campagne interactive pour ouvrir l’accès aux transports en commun à ceux qui utilisent la voiture. Le principe : quand vous déverrouillez votre voiture à proximité d’un panneau, celui-ci réagit.

Cinq panneaux de ce type ont été installés, respectivement à Forest, Ixelles et Jette. L’objectif est de sensibiliser les automobilistes et les pousser à prendre plus souvent les transports en commun.

En pratique, lors du déverrouillage de la voiture, le panneau Stib réagit, avec un signal lumineux et sonore. Il est aussi possible d’obtenir un ticket gratuit via des bornes de la société de transport.

■ Un reportage de Marine Hubert et Nicolas Scheenaerts.