La police lance deux avis de recherche : Florica Seman et Fatuma Ngote ont disparu

La police fédérale a lancé deux avis de recherche suite à la disparition de deux Bruxelloises ce week-end.

Dans la soirée du dimanche 17 mai 2020, Fatuma Ngote, une femme âgée de 52 ans, a quitté son lieu de résidence situé avenue de Boetendael à Uccle. Depuis elle ne s’est plus manifestée. Fatuma est de corpulence forte et mesure environ 1m75. Elle a les cheveux tressés portés en chignon. Au moment de sa disparition, elle portait un pull blanc et un foulard kaki porté autour de sa tête. Cette personne peut paraître confuse et désorientée.

Et le 18 mars 2020, Florica Seman, une femme âgée de 65 ans, a été vue pour la dernière fois à son domicile situé Chaussée de Wavre à Auderghem. Depuis elle ne s’est plus manifestée. Florica est de corpulence forte et mesure 1m65. Elle a les yeux bruns, de courts cheveux noirs et porte des lunettes. Aucune description vestimentaire n’a plus être établie.

Si vous disposez d’informations sur le lieu où peuvent se trouver ces personnes, vous pouvez prendre contact avec la police fédérale au numéro gratuit 0800/30 300 ou via leur site internet.

Photos : Police fédérale