Kiné : les patients atteints de fibromyalgie obtiennent gain de cause au Conseil d’État

Le Conseil d’État a annulé l’arrêté royal de 2017 qui limitait le remboursement des séances de kiné pour les patients atteints de fibromyalgie, annonce lundi la RTBF. L’ancien régime s’applique désormais avec un effet rétroactif.

La fibromyalgie se traduit par des douleurs musculaires et articulaires diffuses, une fatigue ou encore des troubles du sommeil. Autrefois, les personnes souffrant de cette pathologie se voyaient rembourser 60 séances par an. Mais depuis 2017 et à la suite d’une décision de la ministre de la Santé Maggie De Block, le remboursement portait sur 18 séances pour toute une vie.

“Concernant la décision du Conseil d’état, nous analysons actuellement les étapes juridiques possibles avec notre administration”, a réagi le cabinet De Block, soulignant que “l’objectif de l’arrêté – basé sur des preuves scientifiques – est de répondre plus précisément aux besoins spécifiques de ces patients”.

En attendant, les malades pourront être remboursés pour les séances de kiné effectuées pendant ces deux dernières années.

