JeSuisHumain: une expo photos qui donne une autre image des réfugiés

L’exposition a été réalisée par Amnesty International en collaboration avec le collectif de photographes Huma. Elle aura lieu du 14 au 25 mai 2018 à la Galerie Anspach.

Pendant quatre ans, les photographes du collectif Huma ont documenté l’exil et la vie des migrants et réfugiés dans les camps de réfugiés en Irak, au Liban, en Jordanie, mais aussi en France et en Belgique, où ils ont photographié des jeunes demandeurs d’asile qui ont commencé à reconstruire leur vie, faisant preuve d’une détermination qui force le respect.

« Au-delà du drame humain qui se cache souvent derrière des parcours migratoires, nous avons souhaité nous associer au collectif Huma pour donner une autre image de ces personnes dont les droits sont trop souvent bafoués », explique Philippe Hensmans, directeur de la section belge francophone d’Amnesty International. «Nous sommes en effet convaincus que la peur et le rejet à l’égard des personnes en besoin de protection en Belgique naissent d’une perception tronquée et de préjugés tenaces qui doivent évoluer. »

En présentant ce reportage, le collectif Huma et Amnesty International veulent créer des ponts entre le public belge et ces hommes et femmes, jeunes et moins jeunes, qui cherchent refuge dans nos pays, en les présentant non pas comme des victimes, mais comme des acteurs de leur propre vie.

« À travers les objectifs de nos appareils photo, nous avons souhaité mettre en lumière la résilience des réfugiés et demandeurs d’asile, cette capacité à surmonter les moments douloureux de l’existence et à se développer en dépit de l’adversité. Nous avons ainsi rencontré de nombreuses personnes qui prennent leur vie en main, s’intègrent, continuent à vivre malgré un parcours pourtant semé d’embûches », explique Johanna de Tessières, membre du collectif Huma.

L’exposition est présentée gratuitement par le groupe local de Bruxelles-Koekelberg d’Amnesty International, avec le soutien de la Galerie Anspach et de la Ville de Bruxelles. Le vernissage de l’expostion aura lieu ce lundi à 18h30.

#JeSuisHumain fait également l’objet d’une déclinaison digitale : www.jesuishumain.be.

Plus d’infos: www.amnesty.be/expojesuishumain

Ch.D.