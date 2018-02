Incendie sur les quais à Molenbeek: deux squatteurs étaient sur place

La bourgmestre de Molenbeek-Saint-Jean, Françoise Schepmans, s’est rendue dimanche matin sur les lieux de l’incendie qui s’est déclaré dimanche matin dans un dépôt et un magasin de meubles, situé aux abords immédiats de la place Sainctelette. Selon ses informations, deux squatteurs étaient sur place au moment du départ de feu. L’un des deux se serait enfui. Le second, intoxiqué, a été emmené à l’hôpital.

Le site touché est celui d’un ancien magasin de meubles, situé au coin de la rue des Ateliers et des quais. Les meubles étaient mis en liquidation et le magasin était fermé depuis environ 10 mois. Un nouveau projet immobilier doit être développé sur le terrain, ainsi que sur celui de l’ancienne enseigne Midas située à côté. Un demande de permis d’urbanisme a été introduite. Le projet déposé vise à construire un immeuble de logements de 12 à 14 étages, avec des commerces au rez-de-chaussée et au premier étage. La décision est attendue en septembre. “Il y a eu un dégagement très important, mais le quartier a été sécurisé”, assure la bourgmestre. “C’est un incendie impressionnant, mais qui heureusement ne risque pas de faire de victimes. Il n’y a que peu d’habitations autour. Il n’y a pas de danger pour les voisins. C’est l’ASBL Le Foyer qui est avant tout concernée. La rue des Ateliers et le quai seront fermés à la circulation jusqu’à demain/lundi, car une expertise doit être menée. Les pompiers considèrent en effet que l’immeuble menace de tomber en ruine. Donc, soit on va contraindre le propriétaire à faire démolir son bien dans les meilleurs délais, soit la commune procèdera à la démolition aux frais du propriétaire.”

Le rappel des faits avec : Diane Warland et Marjorie Fellinger

avec Belga