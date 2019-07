Françoise Schepmans (MR) : “PS, Ecolo et Défi ont été arrogants et méprisants pendant les négociations”

PS, Ecolo, Défi, Groen, l’Open VLD et le S.PA ont annoncé le conclusion d’un accord de majorité ce mercredi au petit matin.

“L’attitude du PS et d’Ecolo a été particulièrement choquante pendant les négociations“, a regretté ce mercredi matin Françoise Schepmans, tête de liste MR lors du scrutin régional du 26 mai dernier, sur les ondes de La Première. Elle met Défi dans le même sac : “Ils ont été particulièrement inéléguants et ils ont manifesté de l’arrogance et du mépris (…) ces partis n’ont pas pris en compte les considérations des Bruxellois. Si ces partis pensent que Bruxelles peut vivre isolée sans tenir compte de la Wallonie, de la Flandre et du fédéral cela donnera un résultat négatif“. Malgré ses tentatives via l’Open VLD, les libéraux francophones ne sont pas parvenus à monter dans la majorité que forme désormais le PS, Ecolo, Défi, Groen, l’Open VLD et le S.PA à la Région. Selon elle, l’éviction de son parti “va rendre plus compliqué les négociations, au fédéral également, je trouve ça déplorable pour l’éducation et la culture“, a-t-elle indiqué. Selon elle, “le projet libéral porté par le MR durant les élections était vraiment positif pour Bruxelles“.

L’accord de gouvernement sera officiellement présenté ce mercredi à la presse, mais selon des fuites publiées dans les médias ce week-end, la majorité proposera la mise en place d'”une zone 30 généralisée” en Région bruxelloise : “C’est la seule chose qu’on propose“, regrette la libérale. Elle s’interroge : “Est-ce que cette zone 30 va régler le problème du climat et des transports ? Je trouve ça plutôt faible“.

