Formation d’un gouvernement bruxellois : l’Open-VLD temporise pour aider le MR

Alors que Groen, l’Open VLD et one.brussels ont annoncé la semaine passée entammer des négociations en vue de la formation d’une majorité dans le groupe néerlandophone du Parlement bruxellois, les négociateurs des libéraux (Guy Vanhengel et Sven Gatz) ont été priés de temporiser les tractations par leur présidente de parti Gwendolyn Rutten. C’est ce qu’indiquent ce lundi nos confrères du Tijd. Le message envoyé par l’exécutif libéral : Open-VLD et MR restent bien une famille politique unie. Une manière de faire pression pour espérer faire monter le MR dans une majorité.

La marche de manoeuvre de l’Open VLD est toutefois réduite: tant l’Open-VLD que one.brussels ou Groen souhaite contourner le Vlaams Belang et la N-VA dans la capitale. Une majorité sans l’Open-VLD est possible mathématiquement, mais difficilement envisageable.

Mais de cette manière, l’Open-VLD entend montrer qu’il reste uni au MR pour la formation des gouvernements aux autres niveaux de pouvoir.

T.D.