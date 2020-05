Forêt de Soignes : nouvel incendie maîtrisé

Un nouveau feu de forêt s’est déclaré mercredi, vers 16h15, dans les environs de la rue Nisard à Watermael-Boitsfort, a indiqué Walter Derieuw, le porte-parole des pompiers de Bruxelles. Ce sont 500 m2 de la forêt de Soignes qui sont cette fois concernés. L’incendie est cependant maîtrisé et l’humidification de la tourbe en cours.

L’origine du feu reste encore à déterminer, mais l’hypothèse accidentelle est à nouveau privilégiée. “Les pompiers sont occupés à mouiller la tourbe pour s’assurer qu’il n’y ait pas de reprise de feu“, explique Walter Derieuw. “Seules des broussailles au sol ont brûlé. Les arbres n’ont pas trop souffert. Ce matin non plus d’ailleurs. On a eu la chance de ne pas avoir de vent“.

Le premier feu de forêt qui s’est déclaré en matinée au niveau du chemin des Tumuli à Watermael-Boitsfort est complètement terminé. Les pompiers ont récupéré les lances restées sur place vers 16h00. Ils sont venus totalement à bout de l’incendie vers 11h00. Celui-ci a touché 1.000 m² de forêt. Ce sont deux autopompes et trois camions citernes qui ont été mobilisés sur place. Le départ du feu avait été causé par un barbecue sauvage, qui avait été mal éteint. Walter Derieuw rappelle qu’il est interdit de faire du feu en forêt et demande de ne pas jeter ses mégots de cigarettes dans les bois.

