Une étude confirme que les Bruxellois souhaitent une meilleure connexion des transports

Selon une étude menée par Sapio Research auprès de 1000 habitants de plus de 18 ans de Bruxelles, les résidents de la capitale souhaitaient de meilleures liaisons entre les transports, ce qui permettraient “une nette amélioration de la vie au quotidien dans la ville”.

Selon cette étude menée par Sapio Research et diffusée par le réseau de voitures partagées Zipcar, les Bruxellois estiment qu’il est possible faire mieux concernant l’offre de transports dans la capitale, ainsi que l’intégration de l’offre des différentes sociétés de transports publics (Stib, De Lijn, Tec et SNCB).

L’étude montre ainsi que 35% des Bruxellois estiment que des changement devraient être réalisés par les autorités politiques. 14% des Bruxellois affirment pour leur part qu’il faudrait réduire le nombre de touristes dans la ville pour améliorer la mobilité.

Le quartier des Marolles est le quartier au sein duquel les habitants interrogés ont affirmé la plus grande envie de changement. 22% des Bruxellois interrogés aimeraient ainsi plus d’espaces verts dans ce quartier et 19% aimeraient carrément connaître un quartier des Marolles sans voiture.

L’étude montre que la gare de Bruxelles-Midi est l’un des hubs favoris des personnes interrogées, avec 30% des suffrages contre 27% pour la gare de Bruxelles-Central. Ceci est principalement dû à l’interconnexion entre trains, métro, trams et autobus, et à l’installation récente de nouvelles boutiques et restaurants. A contrario, la gare de Bruxelles-Ouest n’est cité que par 5% des Bruxellois interrogés.

