Elections 2019 : Marie Lecocq et Gladys Kazadi, ces jeunes prêts à ouvrir les portes du Parlement bruxellois

Depuis les élections ce dimanche, de nouveaux visages s’apprêtent à faire leur entrée au Parlement bruxellois. Et parmi eux, beaucoup de jeunes. Gladys Kazadi et Marie Lecocq en font partie et vont bientôt faire leurs premiers pas en tant que députées bruxelloises. Portrait de deux jeunes élues.

Marie Lecocq (Ecolo) et Gladys Kazadi (Cdh) ont toutes les deux moins de 30 ans. Ces deux femmes ont toutes les deux commencé leur carrière politique au niveau communal et ont découvert le goût pour la politique sur les bancs de l’école.

► Reportage de Marie-Noëlle Dinant et Charles Capreau