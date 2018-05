Élagage des marronniers à Forest: le collectif citoyen entendu par Pascal Smet

Jeudi soir, le Collectif CitoyensForest1190 a été reçu par le Ministre en charge de la mobilité et des travaux publics Pascal Smet, accompagné de quatre collaborateurs. “Le dialogue s’est installé dans un climat d’écoute réciproque” rapportent les membres du Collectif qui ont pu poser toutes leurs questions et partager leurs remarques sur la gestion du chantier.

L’origine du mécontentement citoyen, c’est ce chantier de taille “drastique” qui a touché l’Avenue Albert entre le 26 mars et le 1er avril dernier. Objectif: élaguer les marroniers de cet important axe de la commune de Forest. Les questions des riverains portaient notamment sur le timing et l’ampleur des travaux. Sur ce point, la raison invoquée par Pascal Smet et son experts reste principalement “d’ordre sécuritaire et phytosanitaire“.

Quant à l’argument de suspicion de maladie, le collectif a demandé une évaluation précise de l’état de santé de tous les arbres via une expertise complémentaire, avant la deuxième phase de l’élagage. Car, comme confirmé par le Ministre, les travaux devraient reprendre après la période d’interdiction, le 16 août prochain.

La discussion a ensuite porté sur l’avenir des marronniers des Avenues Albert et CHurchill, menacés par “de nombreux projets” de Bruxelles-Mobilité, comme le réaménagement des avneues, le tracé du tram 7, la rénovation des rails ou encore la nouvelle ligne du métro.

Enfin, si aucun agenda précis n’a été avancé par Pascal Smet, le Ministre s’est engagé personnellement à communiquer proactivement avec les riverains.

C.L