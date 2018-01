Ecolo et Groen invitent le gouvernement bruxellois à réformer les allocations familiales

La compétence a en effet été régionalisée dans le cadre de la dernière réforme de l’Etat. Mais les partenaires de la majorité bruxelloise n’arrivent pas à s’accorder sur un modèle. Dans l’opposition, Ecolo et Groen invite plaide également pour une réforme.

La co-présidente d’Ecolo Zakia Khattabi invite ce jeudi le gouvernement bruxellois à réformer le système des allocations familiales dans une lettre adressée au ministre-président du gouvernement régional. “Nous sommes, Ecolo et Groen, disposés à œuvrer avec vous dans ce sens, explique-t-elle. Un accord politique sur un nouveau modèle est à nos yeux indispensable“. La compétence a en effet été régionalisée dans le cadre de la dernière réforme de l’Etat.

Selon Zakia Khattabi, “il est inimaginable que Bruxelles soit la seule entité du pays à ne pas disposer de son modèle propre à l’horizon 2019/2020“. Elle évoque la nécessité de répondre au défi démographique et à la pauvreté infantile. “Le maintien dans le système actuel induirait des différences de traitement trop importantes entre les familles“, poursuit-elle.

Entre 135 et 270 euros par enfant

Ecolo propose un système avec un montant de base par enfant qui varie de 135 à 270 euros, en fonction du revenu des parents. Il s’agirait donc de 270 euros par enfant pour les revenus

inférieurs à 30.000 euros, jusqu’à 135 euros pour les revenus qui dépassent 60.000 euros par an, avec une proportionnalité entre les deux.

Un supplément serait ensuite prévu pour les enfants atteints d’affection ou orphelins, ou encore pour les enfants dès 14 ans.

Désaccord de principe dans la majorité

Le système souhaité par le Parti socialiste prévoit “un montant d’allocation de base de 140 euros, avec un supplément de 10 euros à 12 ans et de 10 euros à 18 ans”, détaillait Caroline Désir, échevine à Ixelles. Les partis veulent une allocation identique pour chaque enfant d’une même famille et des suppléments sociaux. Mais il existe un désaccord de principe: PS, Défi et les partis flamands veulent “un basculement immédiat pour tous dans le nouveau système“. De son côté, le CDH préfère un dispositif pour les futurs parents uniquement, comme en Région wallonne.

T.D.