Dixième anniversaire pour le festival de chorales de Woluwe

Le festival bilingue gratuit “Ô les Choeurs ! Be-Koor-lijk” fête son dixième anniversaire ce samedi au parc Georges Henri (Meudon) à Woluwe-Saint-Lambert. A cette occasion, il propose un “tribute to Woodstock 1969/2019”.

Le programme débutera à 15h00, avec la chorale “PolyFolies, et se clôturera à 22h00 à l’issue de la prestation des musiciens de “Karatokés”.

L’affiche est éclectique, allant des employés des institutions européennes, regroupés dans la formation EUphonix, aux Bruxellois de Zinnechoeur en passant par le gospel et les chants africains (Ma’chaka gospel singers), et la chanson française (Lucante, un choeur qui a pour objectif de procurer au personnel des cliniques un moment de rencontre et de détente qui rejaillit sur les patients).

Les néerlandophones ne sont pas en reste: venue du nord du pays, Belladonna propose une musique intercontinentale. Il y aura également du jazz, de la musique baroque et contemporaine, proposée par “Cantemus”. Au total, dix chorales se partageront trois scènes alors que des ateliers pour enfants complèteront l’événement. En guise d’apothéose sera proposé un chant commun. Un bal est prévu en soirée.

Le festival est organisé par l’asbl PolyFolies (www.polyfolies.be/events/event/o-les-choeurs-be-koor-lijk-2019/) et le centre culturel Wolubilis, sous l’égide du Collège des bourgmestre et échevins.

