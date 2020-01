Des activistes rouvrent le tunnel piéton de Fonsny pour dénoncer la politique de sans-abrisme

Un groupe de Bruxellois indignés ont pris l’initiative de rouvrir le tunnel piéton de l’avenue Fonsny, indiquent-ils dans un communiqué. Ce dernier avait été fermé en juin 2018 après une décision en ce sens de la commune de Saint-Gilles, de la police et d’Infrabel. Par cette action, les activistes veulent dénoncer la politique “de sans-abrisme et de logements vides” dans la capitale.

Ce tunnel était utilisé par des sans-abri comme refuge pour dormir, souligne le communiqué. “C’est pourquoi il a été condamné.”

“Dans la région bruxelloise, environ 15.000 à 30.000 bâtiments dans un bien meilleur état que ce tunnel sont vides. D’autre part, on compte environ 5.000 sans-abri et leur nombre ne cesse d’augmenter”, déclarent les activistes. “Quand est-ce qu’il y aura des solutions structurelles au lieu de ce type d’interventions esthétiques qui ne font qu’obscurcir et déplacer le problème? Chasser les sans-abri ne résout pas le problème. Le sans-abrisme peut être combattu avec les moyens nécessaires.”

Belga – Photo: Google Street View