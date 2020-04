À la découverte de la première série belge produite par Netflix “Into the Night”

Ce vendredi 1er mai, la première production belge de Netflix “Into the Night” sera à découvrir sur la célèbre plateforme de vidéo à la demande.

La scène démarre à Brussels Airport. Un homme armé d’un fusil pénètre dans un avion et demande au pilote de décoller au plus vite vers l’ouest car selon lui, si le soleil se lève, tout le monde risque la mort. Voici le scénario de la série “Into the Night”, la première production belge proposée par Netflix. Cette série, tournée en partie à Zaventem, est notamment réalisée avec plusieurs acteurs bruxellois, comme Laurent Capelluto, qui joue le co-pilote de l’avion, Babetida Sadjo ou encore Pauline Etienne.

Co-écrite et co-créée par Jason George (Narcos), la série “Into the Night” a été réalisée par les Belges Inti Calfat et Dirk Verheye, et sera diffusée simultanément dans 190 pays dès ce 1er mai.

■ Reportage de Vanessa Lhuillier, Pierre Beaudot et Pierre Delmée.