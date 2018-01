De fortes précipitations attendues ce dimanche soir

Des précipitations abondantes sont attendues à partir de dimanche après-midi, principalement sur les provinces de Hainaut, Namur et Luxembourg. L’IRM lance un avertissement valable de dimanche 16h à lundi 17h dans ces trois provinces.

Dimanche soir et dans la nuit de dimanche à lundi, une zone de précipitations active traversera la Belgique. L’Institut Royal Météorologique prévoit encore des périodes de pluie ou d’averses durant la journée de lundi. Selon l’IRM, il existe un risque de cumuls de précipitations importants dans certaines régions, combinés avec la fonte des neiges en Ardenne. Dans les provinces de Hainaut, Namur et Luxembourg, on attend entre 15 et 30 litres/m2 de précipitations. Ces conditions météorologiques peuvent donner lieu à des problèmes locaux causés par l’eau dans des régions qui y sont déjà sensibles