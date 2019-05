David Leisterh (MR) lance un appel à l’Open VLD : “Ne montez pas au gouvernement bruxellois sans nous”

Le nouveau député bruxellois plaide pour une montée du MR au gouvernement bruxellois après 15 ans dans l’opposition.

C’est l’un des 13 députés bruxellois élu ce dimanche 26 mai. David Leisterh était l’invité de l’Interview ce vendredi. Président du CPAS de Watermael-Boistfort, il indique qu’il cumulera sa fonction communale avec le siège de député, “comme Watermael-Boistfort est une commune de moins de 50.000 habitants“.

Il reconnaît que le MR va avoir beaucoup de travail pour toucher les populations du Nord et de l’Ouest de Bruxelles : “Quand on voit la carte de Bruxelles, ces quartiers sont tout rouges. On doit plus être présents avec des personnalités du sud de la capitale.”

Il indique par ailleurs que “Bruxelles a besoin du MR. Cela fait 15 ans que nous sommes dans l’opposition à la Région. C’est important pour les Bruxellois“, indique-t-il. Il lance un appel à l’Open VLD, qui vient d’entamer des négociations avec Groen et one.brussels à la Région : “Ne montez pas dans un gouvernement bruxellois sans nous, nous seront plus fort ensemble“. Mais les libéraux néerlandophones écoutent-ils vraiment le MR ? “Je pense oui, il faut un axe plus fort de la famille libérale à Bruxelles.” A lui de plaider pour une alternance, “il n’y a pas que des partis de gauche pour gouverner à Bruxelles!”

► Retrouvez l’Interview du lundi au vendredi après le journal de 12h30 et sur notre site internet

T.D.