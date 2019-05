Ça va swinguer ce weekend dans la capitale. Le Brussels Jazz Weekend prend ses quartiers dans différents lieux bruxellois. Au programme : plus de 100 concerts gratuits.

Ils seront donnés sur six grandes scènes en plein air sur des places connues, mais aussi dans des endroits plus intimes comme des bars, clubs, lieux culturels et restaurants.

■ En duplex : Alexis Gonzalez

