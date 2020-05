Coronavirus : 76 personnes admises à l’hôpital et 76 décès

Ces dernières 24 heures, 76 personnes ont été admises à l’hôpital en raison de leur contamination au nouveau coronavirus, selon les derniers chiffres publiés samedi par le SPF Santé publique. Dans le même temps, 210 patients ont été autorisés à quitter l’établissement hospitalier.

502 patients se trouvent aux soins intensifs (-6), dont 328 nécessitent une assistance respiratoire (-11). Depuis le 15 mars, 16.137 patients ont été admis en milieu hospitalier pour traiter leur infection au coronavirus et 13.411 ont pu quitter l’hôpital, considérés comme guéris. Le nombre de nouvelles hospitalisations suit une tendance à la baisse de 6 à 10% par jour, explique le SPF Santé publique.

On déplore par ailleurs 76 décès supplémentaires, portant le bilan officiel à 8.581 morts des suites du coronavirus. Sciensano précise dans son rapport épidémiologique que 16 morts ont été retirés du bilan à la suite de corrections. Selon le SPF Santé publique, le nombre de nouveaux défunts diminue de 4 à 5% par jour. Sur les 76 nouveaux décès, 37 sont survenus à l’hôpital (dont 86% ont été confirmés par un test) et 39 en maisons de repos (dont 69% ont été confirmés). Au total, 48% des défunts ont succombé à l’hôpital et 51% en maisons de repos.

En 24 heures, 25.410 tests ont été rapportés, pour un total de 540.643 depuis le début de l’épidémie. La Belgique compte 52.596 contaminations avérées, soit 585 de plus en 24 heures. 232 des nouvelles contaminations ont été rapportées via l’étude dans les maisons de repos. “La tendance des nouvelles infections est en baisse et diminue de 2 à 3% par jour”, relève le SPF Santé publique.

