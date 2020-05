Coronavirus : 282 nouveaux cas ont été enregistrés

L’institut belge de santé Sciensano a annoncé dimanche que 48 nouvelles hospitalisations de personnes souffrant du coronavirus ont été enregistrées en 24 heures. On dénombre aussi 43 nouveaux décès, ce qui porte le total depuis le début de l’épidémie à 9.280.

Parmi les 43 nouveaux décès rapportés au cours des dernières 24 heures, on en compte 19 (44%) en Flandre, 19 (44%) en Wallonie, et 5 (12%) à Bruxelles. Les notifications des décès peuvent avoir un délai de quelques jours, précise Sciensano.

Le nombre de personnes hospitalisées en soins intensifs est de 256, soit une diminution de 3 patients au cours des 24 dernières heures. Au total, 1.324 patients sont actuellement hospitalisés. Sur les 9.280 personnes décédées, 48% sont mortes à l’hôpital, 51% dans une maison de repos et de soins, 0,3% à la maison et 0,5% à un autre endroit. Les décès à l’hôpital sont tous des cas confirmés. Les décès ayant eu lieu dans des maisons de repos et de soins concernent des cas confirmés (25%) ou des cas suspects (75%).

On a aussi enregistré 282 nouveaux cas. Dont, 193 patients résident en Flandre, 65 en Wallonie et 24 à Bruxelles. Le nombre total de cas confirmés s’élève à 57.092; 32.072 cas (56%) en Flandre, 18.182 (32%) cas en Wallonie, et 5.786 (10%) cas à Bruxelles. Les données sur le lieu de résidence n’étaient pas disponibles pour 1.052 cas (2%), selon l’institut. Par ailleurs, entre début mars et le 23 mai, le nombre total de tests effectués par les laboratoires (le centre national de référence et les autres laboratoires cliniques qui effectuent le test, ndlr) s’élève à 461.849. Et depuis le 10 avril dernier, 319.435 tests ont été réalisés par la plateforme nationale de tests en maisons de repos, autres collectivités résidentielles et centres de triage. Parmi le nombre de tests réalisés en maisons de repos et autres collectivités résidentielles, 148.552 ont été faits chez des travailleurs et 148.386 chez des résidents de ces collectivités.

