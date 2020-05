Comme d’autres musées bruxellois, l’Autoworld rouvre ses portes au public ce lundi

Suite à l’annonce de la première ministre Sophie Wilmès (MR) de passer à la phase 2 du plan de déconfinement, les musées peuvent rouvrir leurs portes dès ce lundi en respectant des conditions strictes.

Cela fait déjà des semaines qu’ils se préparent à cette réouverture. Sous le slogan #museumsareopen, les musées bruxellois veulent attirer à nouveau un public. Il faudra évidemment réserver en ligne, les visites guidées et les audios guides ne seront plus disponibles et un sens de visite sera imposé. Dans cette première phase, les musées ne sont accessibles qu’aux individuels ou aux colocataires. Tout comme dans les magasins, la distanciation sociale sera de mise et un visiteur par dix mètres carrés sera autorisé.