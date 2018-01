Carrefour : les hypermarchés bruxellois en grève, l’action pourrait se poursuivre jusque lundi

Tous les magasins Carrefour en province de Hainaut ainsi que les hypermarchés en Région bruxelloise (Crainhem, Auderghem, Berchem-Sainte-Agathe et Evere) sont en grève, indique la CNE jeudi peu avant 18h00. Le mouvement continuera probablement jusqu’à lundi, ajoute le syndicat chrétien.

“On convoque les équipes lundi à la CNE, on y verra sans doute plus clair la semaine prochaine sur la stratégie à suivre”, a indiqué Delphine Latawiec, secrétaire permanente nationale, à l’issue du conseil d’entreprise extraordinaire de Carrefour Belgium tenu dans l’après-midi à Evere.

Le plan de restructuration annoncé jeudi par la direction concerne 1.053 personnes dans les hypermarchés et 180 au siège central. Les hypermarchés Belle Île à Liège-Angleur et celui de Genk (Limbourg) devraient fermer leurs portes.

Trois hypermarchés (Westerlo, Bruges Saint-Croix et Haine-Saint-Pierre) deviendront des market et l’hypermarché de Turnhout verra sa surface réduite. Les mesures annoncées ne concernent pas les 443 supermarchés et les 296 magasins Express. (avec Belga)

