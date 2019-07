Canicule : la Belgique passe en alerte rouge

Ces prochains jours, le mercure devrait monter jusqu’à 40 degrés et le pays pourrait même passer en alerte rouge. Une récurrence préoccupante quand on sait que depuis 2015, une canicule par an est déclarée en Belgique. Et c’est déjà la 2ème en 2019…

Cette vague de chaleur est le résultat d’une masse d’air qui nous vient tout droit d’Espagne. Dans la journée de jeudi, un record historique datant de 1947 va probablement être battu.

Le pays est d’ores et déjà en alerte orange et il pourrait même passer en alerte rouge, le niveau maximum d’une alerte à la canicule. Cette décision se prend en concertation avec l’Institut Royal Météorologique (IRM) et la Cellule Interrégionale de l’Environnement (CELINE).

Cause à effet de ces fortes chaleurs, les orages devraient eux arriver dans le courant de ce week-end.

Nouveau recors journalier à Uccle: tmax provisoire 33,7 degrés (ancien record 31,4 de 2013). Demain (33 de 1994) et après-demain (32,2 de 2006) ces records journaliers seront également et largement battus. — David Dehenauw (@DDehenauw) July 23, 2019

■ Un reportage de David Courier et Charles Carpreau.